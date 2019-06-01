صور.. القنصلية العامة فى نيويورك تنظم لقاءً مع شباب الجالية المصرية

كتب - هاشم الفخرانى

نظمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى نيويورك لقاءً لشباب الجالية المصرية فى نيويورك والساحل الشرقى للولايات المتحدة من أبناء الجيل الثانى والثالث اليوم السبت.

وشارك باللقاء عدد كبير من الشباب النابغين في المجالات المختلفة من عدة ولايات من بينها نيويورك ونيوجيرسي وماساشوستس، وألقى القنصل العام الدكتور هشام النقيب كلمة أكد فيها دور الشباب المصري الأمريكي في بناء الوطن الأم وأهمية الاستفادة من العقول النابهة في إطار خطط الدولة في مجالات الإنشاء والتعمير والصحة والتعليم وسوق المال والإعلام وغيرها من المجالات الأخرى.

وأشار القنصل العام إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بالشباب وإمكانية تفعيل قدراتهم فى خدمة الوطن، مؤكداً أن الشباب المصرى فى الولايات المتحدة لا ينفصل عن الشباب المصري داخل الوطن، مستعرضاً الفرص الكبيرة المتاحة في مصر وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في السنوات الأخيرة.



وفي نهاية اللقاء تم إطلاق مباردة بعنوان Egyptian American Youth Generation Power Troop “EAYGPT”لتكون تجمعًا يشمل الشباب المصرى الأمريكي في نيويورك والساحل الشرقي يهدف للإسهام في تنمية وتطوير الوطن الأم.

