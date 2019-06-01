صور.. التعليم المدنى تكرم أعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفر الشيخ

كفر الشيبخ – محمد سليمان

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حفل ختام لأنشطة البرلمان "الشباب والطلائع"، بحضور الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، والشيخ شعيب صقر، والقس ياكوبوس أسعد عضوى بيت العائلة المصرية، وأشرف صحصاح، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية وعضو بيت العائلة المصرى، وأعضاء ومشرفى برلمان الطلائع والشباب بالمحافظة.



بدأت حفل الختام بالقرآن الكريم ثم ندوة دينية بعنوان "تزينوا بأخلاقكم" أكد خلالها الشيخ شعيب صقر، أن تعاليم الله فى الأرض هى ترسيخ الرحمة والأخلاق مع الجميع، قائلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قرآن يمشى على الأرض، وأن أخلاق المسلم هى عنوانه مع الآخر، وتلى الندوة، توزيع شهادات ودروع على المتميزين من المشرفين، وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفر الشيخ، ثم إفطار جماعى للمشاركين فى الحفل.



من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة، ان هذا الحفل هو تكريم للشباب والطلائع والمشرفين الذين تعاونوا معنا على مدار عام كامل، من خلال العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والتوعوية، قائلاً، نتمنى أن نكون قدمنا لهم أقصى استفادة ممكنة، وسنحرص على استهداف العديد من الشباب والطلائع الجدد خلال السنوات القادمة لتوسيع دائرة الاستفادة والوعى لدى أبنائنا، وليعلموا أن جميع إمكانيات الشباب والرياضة مسخرة لكافة شباب محافظة كفر الشيخ بمختلف أعمارهم.



تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ



تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ



تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ



تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ



تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ