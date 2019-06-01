سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 10:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. التعليم المدنى تكرم أعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفر الشيخ

السبت، 01 يونيو 2019 10:05 م
صور.. التعليم المدنى تكرم أعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفر الشيخ جانب من تكريم طلائع برلمان الشباب
كفر الشيبخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حفل ختام لأنشطة البرلمان "الشباب والطلائع"، بحضور الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، والشيخ شعيب صقر، والقس ياكوبوس أسعد عضوى بيت العائلة المصرية، وأشرف صحصاح، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية وعضو بيت العائلة المصرى، وأعضاء ومشرفى برلمان الطلائع والشباب بالمحافظة.
 

بدأت حفل الختام بالقرآن الكريم ثم ندوة دينية بعنوان "تزينوا بأخلاقكم" أكد خلالها الشيخ شعيب صقر، أن تعاليم الله فى الأرض هى ترسيخ الرحمة والأخلاق مع الجميع، قائلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قرآن يمشى على الأرض، وأن أخلاق المسلم هى عنوانه مع الآخر، وتلى الندوة، توزيع شهادات ودروع على المتميزين من المشرفين، وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفر الشيخ، ثم إفطار جماعى للمشاركين فى الحفل.
 

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة، ان هذا الحفل هو تكريم للشباب والطلائع والمشرفين الذين تعاونوا معنا على مدار عام كامل، من خلال العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والتوعوية، قائلاً، نتمنى أن نكون قدمنا لهم أقصى استفادة ممكنة، وسنحرص على استهداف العديد من الشباب والطلائع الجدد خلال السنوات القادمة لتوسيع دائرة الاستفادة والوعى لدى أبنائنا، وليعلموا أن جميع إمكانيات الشباب والرياضة مسخرة لكافة شباب محافظة كفر الشيخ بمختلف أعمارهم.

تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ (1)
تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ 

 

تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ (2)
تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ 

 

تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ (3)
تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ 

 

تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ (4)
تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ 

 

تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ (5)
تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ 

 

تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ (6)
تكريم مشرفي وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بكفرالشيخ 

 


برلمان الشباب

تكريم الطلائع

طلائع كفر الشبيخ

التعليم المدنى

البرلمان

اخبار

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"رياضة النواب" تلتقى رؤساء برلمانات الشباب بحضور أشرف صبحى.. صور

الإثنين، 25 مارس 2019 09:56 م

رؤساء اتحادات الطلاب وبرلمانات الشباب يحضرون جلسة "النواب".. وعبد العال: ظاهرة حميدة

الإثنين، 25 مارس 2019 03:32 م

رئيس النواب يرحب بالجلسة العامة بمجموعه من "برلمان الشباب"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:34 م

دعوة برلمانية لشباب النواب لعقد اجتماع موسع لبحث أولوياتهم بالدور الرابع

الأربعاء، 05 سبتمبر 2018 04:00 ص

وكيل البرلمان: الشباب سلاح الرئيس السيسي فى بناء الدولة المصرية

الأحد، 29 يوليه 2018 06:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة