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صور.. الانتهاء من تأهيل استراحات الرى المصرى بمدينة جنجا بأوغندا

السبت، 01 يونيو 2019 04:14 م
صور.. الانتهاء من تأهيل استراحات الرى المصرى بمدينة جنجا بأوغندا استراحات الرى المصرى بمدينة جنجا
كتبت أسماء نصار

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وتفقد اليوم الخميس وفد من وزارة الموارد المائية والرى أعمال تأهيل استراحات الرى المصرى بمدينة جنجا فى أوغندا والتى يرجع تاريخ إنشاؤها إلى 1950، حيث تم تأهيل 4 استراحات .

وعرض الدكتور عادل الجندى، مدير عام الرى المصرى بأوغندا، أعمال تأهيل الاستراحات التى تمت عن طريق التشغيل الذاتى وتحت إشراف مهندسى الرى المصرى، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل "2" استراحة مخصصة لاقامة مهندسين الرى المصرى بجنجا بالإضافة الى متابعة أعمال التأهيل لـ 3 استراحات أخرى والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر ليصبح عدد الاستراحات التى تم تأهيلها 5 استراحات من أصل 7 استراحات

وأثنى وفد قطاع مياه النيل على الجهود المبذولة من أعضاء بعثة الرى المصرى لتأهيل الاستراحات بالتشغيل الذاتى لاستعادة جمالها ورونقها لتصبح واجهة مشرفة للرى المصرى فى أوغندا.

 
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وزارة الرى

الرى المصرى باوغندا

استراحات الرى المصرى

استراحات وزاره الرى باوغندا

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