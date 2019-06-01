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صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

السبت، 01 يونيو 2019 03:53 م
صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك نائب وزير الزراعة تتفقد حديقة الحيوان
كتب عز النوبى

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قامت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم السبت، بتفقد حديقة الحيوان بالجيزة للوقوف على استعداداتها والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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وقامت الدكتورة منى محرز، بتفقد المسطحات الخضراء وحظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه، مؤكدة على أنه سوف يتم إدخال انواع جديده من الحيوانات وذلك عن طريق تبادل الأنواع المتوفرة بالحديقة وفتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعه بعدد تسعة منافذ وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم فى هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول.

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وأكدت نائب وزير الزراعة، على أن سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط وأنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أى طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها.

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والتقت بعدد من زوار الحديقة واستمعت لمطالبهم واقترحتاهم ووجهت بزيادة عدد سلات القمامة لتغطى كافة أرجاء الحديقة تيسيراً للجمهور للتمكن من القاء المخلفات فيها وعدم القائها فى طرقاتها، كما أنه سيتم توفير العديد من صناديق متحركة لنقل القمامه وعدم تكديسها وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر العام، بالإضافة إلى زيادة البوابات الإلكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار.

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والتأكيد على توفر عاملين من الجنسين على بوابات الدخول وكافة أرجاء الحديقة بالتعاون مع الشرطة المدنية وكذا الشرطة النسائية، وزيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة.

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وناشدت نائب وزير الزراعة المواطنين بإلقاء المخالفات فى صناديق القمامة والحفاظ على الحديقة خاصة وأن إدارتها قامت بتزويدها بسلات قمامة وتم دهانها باللون الأصفر ليكون ظاهراً ومميزاً لرواد الحديقة.

 
 
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حديقة حيوان الجيزة

اليوم السابع بلس

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