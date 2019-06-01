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صور.. إعدام 628 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة بسوهاج

السبت، 01 يونيو 2019 01:55 م
صور.. إعدام 628 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة بسوهاج ضبط لحوم وأسماك غير صالحة
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج، عن ضبط وإعدام 628 كيلو جرام لحوم وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و90 لتر عصائر مجهولة المصدر، وتحرير39 محضر تمويني متنوع، خلال حملات تموينية مكبرة بمراكز طما والمراغة والبلينا، بالإشتراك مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

وصرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ وجه المديريات الخدمية بشن حملات تموينية على المطاعم و سلاسل "السوبر ماركت"والجزارة ومحلات بيع "كحك العيد" لضبط السوق، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، خاصةً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، أنه تنفيذ حملة تموينية مكبرة بالمركز، لافتاً الى إعدام 138 كيلو جرام لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم اعدام 60 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 90 لتر عصير مجهول المصدر .

وقال حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تنفيذ حملة مشتركة مع ادارة تموين المراغة، والصحة، والطب البيطري، بالتنسيق مع مركز شرطة المراغة، اسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة، و3 محاضر ممارسة مهنة بائع متجول، و 22 محضر اشغال جزء من الطريق، و 9 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، كما تم رفع الاشغالات من الباعه الجائلين التي تعوق الشوارع ومصادرة عدد من السلع مجهولة المصدر، وعدد من الموازين وعربات الخضار والمفروشات .

وكشف عامر محمد عوض رئيس مركز ومدينة البلينا عن القيام بحملة مكبرة بالاشتراك مع الطب البيطري، والتموين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 430 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدامي، وتمت مصادرتها، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة (1)
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة 
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة (2)
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة 
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة (3)
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة 
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة (4)
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة 
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة (5)
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة 

 


سوهاج

الطب البيطرى

البلينا

لحوم فاسدة

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