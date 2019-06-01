صور..إزالة التراكمات أمام كوبرى ترعة أم الجلاجل فى الدقهلية

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد الفتاح الباز مدير عام رى شرق الدقهلية، أنه تم الإنتهاء من إزالة التراكمات أمام كوبرى مواسير على ترعة أم الجلاجل بزمام هندسة رى بحرى أجا، وذلك بناء على التوجيهات بمنع وجود أى حشائش داخل المجارى المائية قد تتسبب فى اعاقة حركة سريان المياه خلال موسم الزراعات الصيفية.

يشار إلى أنه تم تكليف رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياه والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها و ازالة الحشائش المائية، و كذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، و الاجراءات التى تم اتخاذها للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة الغير مخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها.