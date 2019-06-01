صور.. أوقاف الدقهلية تحتفل بليلة القدر فى مسجد النصر بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

احتفلت مديرية الأوقاف بالدقهلية بليلة القدر فى مسجد النصر بالمنصورة، بحضور المهندس مختار الخولى، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية نائبا عن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد أبو اليزيد، مدير الدعوة، والشيخ عادل حجاج، رئيس المساجد الحكومية بالمديرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والإدارية، وعلماء الأوقاف بالدقهلية.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم للشيخ السيد الشرقاوى، تلاها وكلمة للشيخ طه زيادة، وكيل الأوقاف بالمحافظة تحدث خلالها عن فضائل ليلة القدر وكيفية إحياء هذه الليلة المباركة بالذكر والطاعة وقراءة القرآن الكريم، واختتم الحفل بابتهالات للشيخ يونس الصعيدى، وشهد مسجد النصر حضورا كبيرا من قبل المصلين سواء من النساء أو الرجال.



أوقاف الدقهلية تحتفل بليلة القدر فى مسجد النصر بالمنصورة



أوقاف الدقهلية تحتفل بليلة القدر فى مسجد النصر بالمنصورة



أوقاف الدقهلية تحتفل بليلة القدر فى مسجد النصر بالمنصورة



أوقاف الدقهلية تحتفل بليلة القدر فى مسجد النصر بالمنصورة



أوقاف الدقهلية تحتفل بليلة القدر فى مسجد النصر بالمنصورة



أوقاف الدقهلية تحتفل بليلة القدر فى مسجد النصر بالمنصورة



أوقاف الدقهلية تحتفل بليلة القدر فى مسجد النصر بالمنصورة