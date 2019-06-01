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صور.. أهالى نجع عطية بسوهاج يطالبون بإحلال وتجديد كوبرى المشاة

السبت، 01 يونيو 2019 06:30 ص
صور.. أهالى نجع عطية بسوهاج يطالبون بإحلال وتجديد كوبرى المشاة أهالى نجع عطية بسوهاج يطالبون بتجديد كوبرى المشاة
سوهاج – عمرو خلف

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مشكلة حقيقية يعانى منها أهالى نجع عطية التابع لقرية الجلاوية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج والبالغ عددهم 10 آلاف نسمة تقريبا  وهى تهالك كوبرى المشاة فى النجع ولا يوجد غيره حيث تم بناء الكوبرى بالجهود الذاتية منذ سنوات طويلة وهو لا يوجد به جوانب وغير مرصوف بالإضافة الى أنه  منخفض مما يسبب خطرا كبيرا على الاهالى فى حالة السيول يؤدى الى غرق المنازل حول بالإضافة الى وقوع العديد من الحوادث بسبب عدم وجود جوانب له ويحتاج الى إحلال وتجديد .

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 أهالى النجع يعيشون فى خوف وقلق مستمر خوفا من انهيار الكوبرى وخاصة أنه الذى يربط بين النجع والقرية ولا يوجد غيره وقد حاولا كثيرا التقدم بشكاوى عديدة الى المسئولين بالمحافظة  والرى دون جدوى مما يهدد حياتهم، حيث أن الكوبرى تسير عليه السيارات وغيرها ومعرض للسقوط فى اى وقت كما يعرض الاهالى للخطر  أيضا بسبب عدم وجود جوانب له .

التقى "اليوم السابع " بعدد من اهالى نجع عطية التابع لقرية الجلاوية بمحافظة سوهاج حيث قال عيد الشريف وأسعد عبد الراضى وغلوش عبده محمد أن الكوبرى يمثل لاهالى النجع خطورة كبيرة على الاهالى حيث انه تم بنائه بالجهود الذاتية من سنوات طويلة ولا يوجد به جوانب ومنخفض حيث أن السيول فى عام 94 قامت بإغراق المنازل والبلدة بسبب انخفاضه بالإضافة الى أن الكوبرى  ضعيف ومعرض للانهيار فى أى وقت فهو الكوبرى الوحيد بالنجع ويستخدم منذ عشرات السنين وقد تعرض العديد من أهالى النجع للحوادث والسقوط فى المصرف بسبب عدم وجود جوانب له .

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وأضاف الاهالى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين فى مديرية الرى والمحافظة منذ فترة كبيرة ووعدوا المسئولين بإدراجه فى الخطة دون جدوى ولم يستجيب لهم أحد وهم يعيشون فى قلق وتوتر بسبب خطورة الكوبرى وخوفا من انهياره وسقوطه فى أى وقت مطالبين المسئولين بسرعة التدخل والاستجابة بمطالبهم بإحلال وتجديد والكوبرى أو إنشاء كوبرى جديد يخدم أهالى النجع .

ومن جانبه قال المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بسوهاج أنه قام بتكليف مهندس الرى بالمديرية بالانتقال الى مكان الكوبرى لمعاينته على الطبيعة، وبحث شكوى الاهالى واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا  واستلام تقرير بحالة الكوبرى مشيرا الى أنه وجه بتطهير المصرف محل الشكوى خلال الأيام المقبلة .

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فيما قال عبد المنعم عبد القوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة انه كلف بانتقال احد المسئولين الى كوبرى نجع عطية ومعاينة الكوبرى وإمكانية بحث  إدراجه فى الخطة القادمة من ناحيه إحلاله وتجديده لعدم تعرض الاهالى للخطورة .

 

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سوهاج

الرى

نجع عطية

كوبرى المشاة

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