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"صحة القليوبية" تنظم 8 قوافل طبية خلال يونيو.. تعرف عليها

السبت، 01 يونيو 2019 08:32 ص
"صحة القليوبية" تنظم 8 قوافل طبية خلال يونيو.. تعرف عليها قافله طبيه -ارشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية انتهت من مخطط القوافل الطبية المجانية لقرى محافظة القليوبية الأكثر احتياجا، والتى تبعد عن المستشفيات الرئيسية، بشكل منتظم خلال شهر يونيو الجارى، والتى تتضمن تنظيم 8 قوافل طبية تقدم الخدمات العلاجية بالمجان.

وأوضح فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن خريطة القوافل الطبية خلال شهر يونيو جاءت كالتالي 1-2 يونيو بقرية عزبة الفقي التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، و4-5 يونيو بقرية عرب الحسانية بشبين القناطر، و8 – 9 يونيو بمدينة قها بالقليوبية، و15 – 16 يونيو بقرية ساحل دجوى التابعة لمركز ومدينة بنها، و18 – 19  يونيو بقرية العمار التابعة لركز ومدينة طوخ.

وتابع أن المديرية تستكمل خريطة القوافل، حيث يتم تنظيم قافلة يوم 22 – 23 يونيو بقرية المنزلة التابعة لمركز ومدينة طوخ، و25 – 26 يونيو بقرية أجهور الكبري بطوخ، و29 – 30 يونيو بقرية قرنفيل بمدينة القناطر الخيرية.

وأضاف أن الهدف من القوافل هو تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجانى، وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين.


مديرية الصحة بالقليوبية

القوافل الطبية

قري القليوبية

كشف مجانى

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