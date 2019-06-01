شرطة ايرلندا الشمالية تعثر على عبوة ناسفة أسفل سيارة ضابط شرطة

بلفاست (رويترز)

عثرت الشرطة فى ايرلندا الشمالية، على قنبلة أسفل سيارة ضابط شرطة فى بلفاست، اليوم السبت، قائلة إن متشددين قوميين زرعوها على الأرجح.

ورغم أن اتفاقية السلام المبرمة عام 1998 انهت ثلاثة عقود من العنف الطائفى فى ايرلندا الشمالية، يتعرض ضباط شرطة للاستهداف على نحو متفرق من قبل جماعات منشقة لا تزال نشطة فى الإقليم الذى تديره بريطانيا.

واكتشفت العبوة المريبة فى شرق المدينة اليوم السبت وأعلنت السلطات أنها عبوة ناسفة بدائية قابلة للانفجار، وكان متشددون قوميون من جماعة الجيش الجمهورى الأيرلندى الجديد فجروا سيارة ملغومة خارج مقر محكمة فى لندنديرى فى يناير، ولم يصب أحد فى الانفجار.