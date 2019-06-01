شاهد ..ما توصلت إليه أعمال الانشاءات بالمدينة الصناعية الجديدة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تسابق شركات المقاولات العاملة فى انشاء المدينة الصناعية الجديدة بالغردقة الزمن للانتهاء من أعمال الانشاءات بها، وذلك من خلال متابعة يومية من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

و تضم المدينة الصناعية الجديدة بمدينة الغردقة، مصانع متوسطة وصغيرة ومصانع متناهية الصغر ، وتقع امام منطقة الحرفيين غرب مدينة الغردقة، و تقام علي مساحة 168 الف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز ال 500 مليون جنيه.

وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان سابق لها أن مشروع انشاء مجمع صناعى بالغردقة، يتم انشاءه علي مرحلتين ويضم 283مصنع صغير ومصانع متناهية الصغر .

وأضاف المحافظ بأن هذا المشروع سيعمل علي فتح العديد من فرص العمل لأبناء واهالي البحر الأحمر ، من خلال إنشاء المصانع الصغير علي مساحات تترواح ما بين 300 متر و 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته ، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الانتاج وكذلك المنتج للمستهلك .



المدينة الصناعية بالغردقة



المدينة الصناعية بالغردقة



المدينة الصناعية بالغردقة



المدينة الصناعية بالغردقة