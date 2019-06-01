سيدة فى دعوى طلاق: وضع لى المخدرات فى العصير لإسقاط حقوقى الشرعية

كتبت أسماء شلبى

وقفت الزوجة "صفاء.م" ابنة الـ22 عاما تشكو معاناتها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، كان يضع لى المخدر بالعصير دون علمى، حتى يستمتع بإيذائى وتدمير حياتى، حتى أصبحت مدمنة، وعندما طلبت الطلاق صارحنى بأنه سيقوم بالانتقام منى وأنه يخطط لذلك منذ شهور، لاكتشاف سر مرضى الدائم وسقوطى مغشيا على والصداع الذى يفتك بى، وتضيف: "قال لى إننى لن أستطيع أخذ حقى منه بسبب حاجتى للبرشام".

وتضيف الزوجة بدعوى الطلاق للضرر: "مع مرور الوقت أصبحت مدمنة، ووقتها أدركت أننى يجب أن أتركه وأحصل على الطلاق، لكنه واجهنى بالضرب، ورفض منحى حقوقى الشرعية وفضحنى عندما لجئت لأحدى المصحات للعلاج، وحرر ضدى بلاغا وقدم للمحكمة بالاتفاق مع الطبيب المعالج لى مستندات ليسقط حضانتى لطفلتى الوحيدة ويثبت نشوزى".

وتتابع صفاء "منذ زواجنا طوال 4 سنوات استمتع بتعذيبى ومعاملتى بما يخالف الشرع، وعندما أشتكى لأهلى يضربنى بالحزام عقابا لى".

وتكمل "تسبب فى إجهاضى وجعلنى أصاب بنزيف وفقد طفلى الذى أحمله بسبب عنفه، حاول خنقى أكثر من مرة، ومن وقتها وأنا مريضة نفسيا بعد أن حطمنى منه لله".