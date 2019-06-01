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"سهرة" تطلب الطلاق: زوجى يجردنى من ملابسى أمام أهله.. وحماتى قصت شعرى

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 ص
"سهرة" تطلب الطلاق: زوجى يجردنى من ملابسى أمام أهله.. وحماتى قصت شعرى محكمة الأسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة، دعوى طلاق للضرر، اتهمت فيها زوجها بالتعدى عليها ما تسبب فى إصابتها بالنزيف، حيث قالت فى دعواها، إن زوجها  يقوم بتجريدها من ملابسها أمام أهله، واتهمت حماتها بأنها قصت شعرها، وذلك لرفضها تضييع معظم وقته على المقاهي وتبديد راتبها فى المشروبات.

وقالت "سهرة.م.ط" فى دعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:"هربت من جحيم الحياة الزوجية إلى منزل أهلى بعد 15 شهر زواج  كانت مليئة بالكلمات الجارحة والتعنيف والإهانة حتى أصبحت أعيش فى حالة بكاء ونكد مستمر"

وتابعت الزوجة: "الخلاف المستمر بيننا طوال فترة الزواج كان بسبب تدخل والدته فى حياتنا، وعدم تحمله المسئولية، وإنفاقه أمواله وراتبى الذى يسطو عليه، فى أشياء تافهة دون أى تفكير فى المستقبل، وترك المنزل والسهر فى المقاهى وكأنه لم يتزوج، مما يجعله يعنفنى، ويدفعه لضربى بل للتهديد بزواجه آخرى".

وتابعت: "كنت أتعرض للضرب أمام أهله وللتجريد من ملابسى عقابا لى على أقل خطأ وأنا متحملة، بعد أن يئست من الشكوى لأهلى وإجبارهم لى على الرجوع لسجن زوجى فى كل مرة، بل وأكثر من ذلك التعدى على ضربا فى كل مرة.

واستكملت "سهرة" أنه آخر خلاف جمعنا هشم عظامى وكاد أن يفتك بى برفقة والدته التى طالبت بتأديبي عقابا لى علو صوتى، وعندها أنهال بالسباب على أهلى وقرر ساعتها قص شعرى وحرقى فى ظهرى".

واستطردت: "خرجت فى آخر خلاف جمعنى معه وأنا أصرخ بملابس النوم من كثرة الإيذاء الذى طالنى على يديه".


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