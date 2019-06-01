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سقوط عاطلين وراء سرقة توك توك بالإكراه من سائقه فى حلوان

السبت، 01 يونيو 2019 12:40 م
سقوط عاطلين وراء سرقة توك توك بالإكراه من سائقه فى حلوان حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عاطلين سرقوا  "توك توك" كرهاً عن قائدها بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا  من سائق  مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، بأنه أثناء سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه إستوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وحال سيرهما فوجئ بقيام شخص أخر باستيقافه وقيامه والأول بتهديده باستخدام سلاح نارى، وسلاح أبيض واستوليا منه على مركبة "التوك توك" كرهاً عنه وفرا هاربان.

 

ومن خلال بتتبع خط سير هروب الجناة، تم ضبطهما وتبين أنهما عاطلَيْن ومطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضيتى "ضرب" وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار - قناع بلاستيك أسود اللون- سلاح أبيض " خنجر") كما ضبط بحوزتهما مركبة التوك توك المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


سرقة توك توك بالاكراه

مباحث حلوان

اسلحة بيضاء

سرقة بالاكراه

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