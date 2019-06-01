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سعر الريال السعودى اليوم السبت 1-6-2019 مقابل الجنيه المصرى

السبت، 01 يونيو 2019 11:02 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 1-6-2019 مقابل الجنيه المصرى الريال السعودى _ أرشيفية

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ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 1-6-2019، بالغا 4.46 جنيه للشراء، و 4.49 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.47  جنيه للشراء.

4.5  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.46  جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.46  جنيه للشراء.

4.49  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.39  جنيه للشراء.

4.52  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.43 جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.43 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.


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