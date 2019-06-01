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زيادة مكافآت النشر العلمى الدولى بجامعة طنطا

السبت، 01 يونيو 2019 10:52 ص
زيادة مكافآت النشر العلمى الدولى بجامعة طنطا الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا
الغربيــــة عادل ضرة

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أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، زيادة مكافآت النشر العلمى الدولى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المنشورة ابحاثهم فى مجلات ومنصات ودوريات عالمية، في إطار حرص الجامعة علي دعم الابحاث العلمية والاستفادة منها بما يدعم خطة الدولة التنموية، وبما يضمن تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية المعتمدة.

وقال الدكتور مصطفي الشيخ ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنه تقرر زيادة مكآفأة النشر إلي 15 ألف جنيه للمجلات العلمية ذات معامل تأثير 4 فأكثر، و 12 ألف جنيه للمجلات ذات معامل تأثير "من 3 الي أقل من 4" ، و 10 آلاف جنيه للمجلات ذات معامل تأثير "من 2.5 الي أقل من 3" ، و 8 آلاف جنيه للمجلات ذات معامل تأثير"من 2 الي أقل من 2.5"، و 6 آلاف جنيه للمجلات ذات معامل تأثير"من 1.5 الي أقل من 2"، و 4 آلاف جنيه للمجلات ذات معامل تأثير "من 1 الي أقل من 1.5"، و 3 آلاف جنيه للمجلات ذات معامل تأثير "من 0.5 الي أقل من 1"، وألفين جنيه لكلا من المجلات ذات معامل تأثير "من 0.1 الي أقل من 0.5"، والمجلات العلمية بدون معامل تأثير علي أن تتبع دور نشر عالمية.
 
وأضاف "الشيخ" ، أنه تقرر أيضاً تعديل قيمة مكافآت نشر كتاب أو جزء من كتاب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتصبح 15 ألف جنيه بالنسبة لنشر كتاب ، و 6 آلاف جنيه لفصل أو فصلين ، و 8 آلاف جنيه من 3 الي 5 فصول ، و 10 آلاف جنيه في حالة نشر 6 فصول فأكثر، علي أن تكون منشورة في دور النشر الآتيه "Oxford, Wilkins, Lippincott’s, WiLey, Axel Springer, Elsevier".
 
كما تقرر أيضاً تخصيص 12 ألف جنيه بالنسبة لنشر كتاب ، و4 آلاف جنيه لفصل أو فصلين ، و 6 آلاف جنيه من 3 الي 5 فصول ، و 8 آلاف جنيه في حالة نشر 6 فصول فأكثر، علي أن تكون منشورة في دور نشر عالمية بلغة أجنبية.
 
 
 

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

نائب رئيس الجامعة

النشر العلمى الدوري

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