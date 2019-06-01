سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 05:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة 4 آلاف شجرة مثمرة بكفر الشيخ تنفيذاً لمبادرة الرئيس

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 ص
زراعة 4 آلاف شجرة مثمرة بكفر الشيخ تنفيذاً لمبادرة الرئيس الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ زراعة 4 آلاف شجرة داخل وخارج مدارس محافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة الأشجار المثمرة .
 
وأكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة الأشجار الثمرة ضمن حملة زراعة مليون شجرة التي أطلقها، وشهدت عدد من مدارس المحافظة زراعة الأشجار بالتعاون مع النقابة العامة للمعلمين، ومشاركة المجتمع المدنى.
 
وأضاف طه، أن الأشجار المثمرة تم توزيعها على المدارس بـ 13 إدارة تعليمية، وهناك متابعة للعناية بها، مشيراً إلى أن تفعيل المبادرة مستمرة لزراعة المزيد من الأشجار المثمرة ولن يقتصر الامر على المدارس فقط، ولكن يشمل الوحدات المحلية ومعدد من الطرق .
 
وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك اهتماما بمبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة الآثار المثمرة بالمدارس، بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وتم توزيع 4000شجرة مثمرة "شتلات "زيتون، رمان، ليمون" على مدارس13 إدارة تعليمية بالتعاون بين النقابة العامة للمعلمين،والمجتمع المدني .

اخبار المحافظات

كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

اشجار مثمرة

زراعة الأشجار

مليون شجرة

الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: زيادة المساحات المنزرعة من الأرز من 170 ألف فدان لـ277.5 ألف

الخميس، 30 مايو 2019 06:28 م

تعرف على مبادرة زراعة الأشجار المثمرة الموفرة لاستهلاك المياه بالأقصر.. صور

الجمعة، 31 مايو 2019 02:50 م

صور.. لأول مرة.. نجاح زراعة أشجار إنتاج زيوت محركات الطائرات بالوادى الجديد.. مزارع أشجار الجوجوبا على مساحة 3500 فدان تروى بمياه الصرف.. ويستخدم فى صناعة أغلى مستحضرات التجميل.. وسعر الكيلو يبدأ من 100 جنيه

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 م

بدء تنفيذ مشروع زراعة أشجار الجوجوبا على مساحة 2500 فدان بالوادى الجديد

الجمعة، 24 مايو 2019 01:40 م

‎البيئة تشارك فى مبادرة "شجّرها" بزراعة الأشجار فى المدارس

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:21 م

صور.. رئيس جامعة الأزهر يدشن مبادرة "هنجملها" بزراعة أشجار بالحرم الجامعى

السبت، 13 أبريل 2019 03:04 م

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز فلسطينيين أثناء توجههم لزراعة أشجار الزيتون بالخليل

الخميس، 04 أبريل 2019 12:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة