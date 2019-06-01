زراعة 4 آلاف شجرة مثمرة بكفر الشيخ تنفيذاً لمبادرة الرئيس

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ زراعة 4 آلاف شجرة داخل وخارج مدارس محافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة الأشجار المثمرة .

وأكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة الأشجار الثمرة ضمن حملة زراعة مليون شجرة التي أطلقها، وشهدت عدد من مدارس المحافظة زراعة الأشجار بالتعاون مع النقابة العامة للمعلمين، ومشاركة المجتمع المدنى.

وأضاف طه، أن الأشجار المثمرة تم توزيعها على المدارس بـ 13 إدارة تعليمية، وهناك متابعة للعناية بها، مشيراً إلى أن تفعيل المبادرة مستمرة لزراعة المزيد من الأشجار المثمرة ولن يقتصر الامر على المدارس فقط، ولكن يشمل الوحدات المحلية ومعدد من الطرق .

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك اهتماما بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة الآثار المثمرة بالمدارس، بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وتم توزيع 4000شجرة مثمرة "شتلات "زيتون، رمان، ليمون" على مدارس13 إدارة تعليمية بالتعاون بين النقابة العامة للمعلمين،والمجتمع المدني .