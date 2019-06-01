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رفع درجة الاستعداد بقطاعى المياه والكهرباء بالغربية استعدادا لاستقبال عيد الفطر

السبت، 01 يونيو 2019 01:12 م
رفع درجة الاستعداد بقطاعى المياه والكهرباء بالغربية استعدادا لاستقبال عيد الفطر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل

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أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بالغربية برفع درجة الاستعداد القصوى بهذين القطاعين المهمين، حتى تؤدى خدماتها بكفاءة ودون انقطاع ومواجهه أى أعطال فور الإبلاغ بها.

وأعلن المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أنه تم إعداد فرق للطوارئ متواجدة طوال 24 ساعة لمواجهة أى أعطال والتعامل معها فورا والعمل بنظام الورديات خلال جميع الأيام بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مضيفا أنه تم تخصيص الخط الساخن 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها فورا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

كما أكد أن جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة وتقوم الشركة بتوفير مياه الشرب النقية وخدمه الصرف الصحى لجميع المواطنين على أرض المحافظة.

من جانبه أكد رئيس شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهربا بالغربية أنه تم إعداد فرق مدربة لإصلاح أى أعطال كهرباء بجميع مدن ومراكز المحافظة، وتكثيف الإنارة فى الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة والملاهى، وعمل نبطشيات خلال أيام العيد للعمل على مدار 24 ساعة وعمل صيانة شاملة لمعظم المحولات بالمدن والقرى بقطاع الكهرباء ووقف جميع  عمال الصيانة أو الفصل خلال أيام عيد الفطر نتيجة الأعمال والتنبيه على الكول سنتر"طوارئ الكهرباء" بتحويل أى شكوى فورا للفرع المختص للنزول وتلافى أسباب المشكلة فى الحال.

وأشار محافظ الغربية نعمل لخدمه المواطنين والعمل على توفير سبل الراحة لهم، خاصة خلال احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك. 

 

 


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