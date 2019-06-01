رحلة بين قصص الزمن عبر التاريخ.. وزير خارجية الإمارات يزور برج الساعة فى مكة

كتب محمد تهامى زكى

حرص الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، بزيارة برج الساعة بجوار المسجد الحرام فى مكة المكرمة، برفقة بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

ونشر العساكر، عبر حسابه على تويتر، صورا من الزيارة صحبها بتعليق: "تشرفنا بزيارة ومرافقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات الشقيقة إلى متحف برج الساعة، فى رحلة بين قصص الزمن عبر التاريخ من جوار بيت الله الحرام".



الشيخ عبد الله أعلى برج الساعة

وتواجد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، للمشاركة فى القمم السعودية التى دعا إليها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.



جولة وزير الخارجية الإماراتى فى برج الساعة



زيارة وزير الخارجية الإماراتى لبرج الساعة



حديث ودى خلال الزيارة