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رئيس وزراء باكستان: لا صلة للإسلام بالإرهاب والتطرف

السبت، 01 يونيو 2019 09:02 ص
رئيس وزراء باكستان: لا صلة للإسلام بالإرهاب والتطرف رئيس الوزراء الباكستاني عمران
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه لا صلة للإسلام بالإرهاب والتطرف مشددا على ضرورة أن يميز المجتمع الغربي بين المسلم المعتدل والمتطرف.

 

وشدد عمران خان - في كلمته بالقمة الإسلامية الـ14 بمكة المكرمة - على أن الإسلام ليس لديه أي صلة بالإرهاب أو التطرف.. وما من دين يدعو إلى قتل الناس الأبرياء، مبينا، في الوقت ذاته، أن هناك بعض الدول الغربية التي تعاني من الـ"إسلاموفوبيا" جراء المفاهيم الخاطئة التي يعتقدونها حول الدين الإسلامي.

 

وطالب بضرورة أن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بشرح الدين الإسلامي الصحيح للمجتمع الغربي، مضيفا أنه ينبغي كذلك على المجتمع الدولي أن يحرص على احترام مشاعر أكثر من مليار مسلم، داعيا، في الوقت ذاته، العالم الإسلامي إلى الاستثمار كثيرا في التعليم الجيد، فضلا عن الاستثمار في مجال التكنولوجيا.

 

وحول القضية الفلسطينية ، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه ما من حل سوى حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للأعراف والمواثيق الدولية.

 

 


عمران خان

باكستان

مكة

القمة الاسلامية

رئيس الوزراء الباكستانى

القدس

الاسلام

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