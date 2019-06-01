سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى: ترامب يحاول تسييس المخابرات

السبت، 01 يونيو 2019 12:00 م
رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى: ترامب يحاول تسييس المخابرات الرئيس الامريكى دونالد ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات المخابرات الأمريكية، من أن الرئيس دونالد ترامب يحاول "تسييس" المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.

 

وانتقد شيف أمس الجمعة، ترامب على منحه وزير العدل وليام بار سلطات "شاملة" لرفع السرية عن التقارير الحكومية أو خفض درجة سريتها خلال إجراء ما تصفه وزارة العدل "بمراجعة لأنشطة مخابرات" مرتبطة بحملة انتخابات الرئاسة في عام 2016.

 

وقال شيف في خطابات أرسلها لرؤساء الوكالات إن الأوامر التي أصدرها لهم ترامب يوم 23 مايو بالمساعدة في المراجعة التي يجريها بار كانت "مسعى من الرئيس ووزير العدل لتسييس مجتمع المخابرات وإنفاذ القانون لنزع الشرعية عن تحقيق وجيه بشأن الرئيس ولمهاجمة أعدائه السياسيين".

 

وأرسل شيف الخطابات، التي اطلعت عليها رويترز، إلى رؤساء المخابرات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي.

 

وطلب منهم إبقاء لجنته على اطلاع بالمراجعة التي يجريها بار.

 

كان المحقق الخاص روبرت مولر قد قال يوم الأربعاء إن تحقيقه خلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 الرئاسية لكنه لم يقدم أدلة كافية على وجود تآمر بين حملة ترامب وموسكو.

 

واتهم ترامب مرارا مساعدين كبارا في الأمن القومي بالتجسس على حملته. ونفى مستشارون للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان رئيسا أثناء الحملة، اتهامات ترامب.

 

ودافع بار أمس الجمعة عن المراجعة التي يجريها. وقال لشبكة (سي.بي.إس نيوز) "كانت هناك أنشطة مخابرات مضادة استهدفت حملة ترامب. ولا أقول إنه لم يكن هناك أساس تستند إليه... لكن أريد أن أرى ماذا كان هذا الأساس وأتأكد من أنها كانت قانونية".

 


امريكا

ترامب

مجلس النواب الأمريكى

المخابرات الأمريكية

وزير العدل الامريكى

اوباما

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شركات التكنولوجيا الأمريكية قلقة بشأن تعريفة ترامب الجمركية على المكسيك

السبت، 01 يونيو 2019 11:27 ص

الجارديان: المحتجون ضد زيارة ترامب للندن يأملون انضمام زعيم العمال لهم

السبت، 01 يونيو 2019 11:00 ص

موقع إسبانى: منظمة "بيلدربيرج" تجتمع فى سويسرا سرا بحضور ترامب وكوشنر

السبت، 01 يونيو 2019 10:44 ص

بعد تحولها لسلاح فى يد ترامب.. 10معلومات لا تعرفها عن التعريفة الجمركية

السبت، 01 يونيو 2019 10:39 ص

مسئول أمريكى: ترامب يتجنب استفزاز زعيم كوريا الشمالية

السبت، 01 يونيو 2019 10:26 ص

ترامب يعرب عن صدمته حول تعليقات ميجان "البغيضة" ويراها "أميرة أمريكية"

السبت، 01 يونيو 2019 10:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة