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رئيس جامعه بنها : لائحة جديدة لجوائز الجامعة لتشجيع الباحثين ورفع التصنيف الدولى

السبت، 01 يونيو 2019 11:01 ص
رئيس جامعه بنها : لائحة جديدة لجوائز الجامعة لتشجيع الباحثين ورفع التصنيف الدولى مجلس جامعه بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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وافق مجلس جامعة بنها في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة،وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على لائحة جوائز الجامعة الجديدة بعد تحديثها.
وقال الدكتور السعيد، إن موافقة مجلس الجامعة على استحداث جوائز جديدة يأتي انطلاقا من رؤية ورسالة جامعة بنها وأهدافها الاستراتيجية لتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والانتاج الفكري للباحثين وربطه بالصناعة لتحسين تصنيفها الدولي.
 
وأكد السعيد،أن الجامعة تضع شباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس في مقدمة اهتماماتها ولذلك تم استحداث جوائز جديدة ومنها جائزة الجامعة للتفوق العلمي وجائزة الجامعة للابتكار وبراءات الاختراع بهدف تشجيع الباحثين على استمرار الانتاج العلمي المتميز ونشر أبحاثهم العلمية عالميا.
 
 من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على قطاع الدراسات العليا والعلاقات العلمية والثقافية، إن لائحة جوائز الجامعة الجديدة بعد تحديثها هي جائزة الجامعة التقديرية وجائزة الجامعة للتفوق العلمي وجائزة الجامعة التشجيعية،وجائزة الجامعة للرسائل العلمية "ماجستير– دكتوراة" وجائزة الجامعة للابتكار وبراءات الاختراع وجائزة الجامعة لحقوق الانسان.
 
وأشار الجيزاوي، إلى أن مجالات الجوائز شملت اربع مجالات وهي : العلوم الهندسية والتكنولوجية (كليات الهندسة – الحاسبات والمعلومات – الفنون التطبيقية - العلوم) وعلوم الحياة (كليات الزراعة – الطب البيطري - الطب البشري – التمريض) والعلوم الاساسية بكلية العلوم والاقسام العلمية المناظرة في الكليات المختلفة والعلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية. 
 
وأضاف الدكتور ماهر حسب النبي مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، أن الجامعة تمنح جائزة واحدة فقط لكل فرع من فروع الجوائز السابقة يتنافس عليها مرشحي الكليات في المجالات الأربعة الاولى المشار اليها وتمنح جوائز براءات الاختراع لكل براءة اختراع يتم تسجيلها محليا أو دوليا والجامعة شريك أساسي في جميع حقوق الملكية الفكرية لها.
 
 

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