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رئيس جامعة حلوان: 33 طالبًا محبوسًا يؤدون امتحانات نهاية العام

السبت، 01 يونيو 2019 08:00 ص
رئيس جامعة حلوان: 33 طالبًا محبوسًا يؤدون امتحانات نهاية العام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى

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أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، انتظام العملية الامتحانية على مستوى كافة كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن هناك 33 لجنة خاصة بالطلاب المحبوسين على ذمة قضايا تذهب لهؤلاء الطلاب فى مقر محبسهم لتأدية امتحانات نهاية العام.
 

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص هذه اللجان لامتحان الطلاب المحبوسين بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المطلوبة مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن العملية الامتحانية تتم بشكل منتظم ولا توجد أى معوقات لها؛ نظرًا لتطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن.

 


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