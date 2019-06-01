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رئيس جامعة حلوان: إحالة 190 حالة شغب بالامتحانات للشئون القانونية

السبت، 01 يونيو 2019 02:35 م
رئيس جامعة حلوان: إحالة 190 حالة شغب بالامتحانات للشئون القانونية رئيس جامعة حلوان خلال تفقده الامتحانات
وائل ربيعى

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أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه تمت إحالة 190حالة شغب بامتحانات الجامعة إلى الشئون القانونية بعد اعتراض هؤلاء الطلاب على ضبطهم أثناء محاولات الغش، موضحا أن عملية الامتحانات منتظمة فى جميع كليات الجامعة.
 
وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التشديد على جميع المراقبين بالامتحانات بتوفير الهدوء اللازم لامتحانات الطلاب وعدم وضعهم فى ضغط نفسى مع تأكيد تطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات بشكل قوى لمواجهة الغش والغشاشين.
 
 
 
 

جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان

حالات الشغب بالامتحانات

امتحانات جامعه حلوان

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