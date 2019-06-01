رئيس جامعة المنصورة: أقابل طالبة واقعة التبول اللاإرادي لإرضائها غدا

وأضاف أنه قد تم وقف الدكتور المراقب عن المشاركة في أعمال الإمتحانات، وإصدار بيان من قبل جامعة المنصورة بشأن الواقعة.

وكانت جامعة المنصورة قد أصدرت بيانا، الخميس الماضي "حول واقعة رفض رئيس لجنة امتحان نصوص يونانية خروج الطالبة م.ع. ف طالبة بالفرقة الثالثة قسم يونانى بكلية الآداب بجامعة المنصورة من الامتحان وتكرار طلبها دخول الحمام أثناء الامتحان لأنها تشعر بتعب شديد ورفض رئيس اللجنة خروجها مما تسبب فى تبولها لا إراديا".

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أنه فور علم إدارة الجامعة بالواقعة بعد تقدم الطالبة بشكوى تمت إحالة الدكتور "ش. ب "، مدرس بقسم الصحافة والإعلام للتحقيق واستبعاده من استكمال أعمال المراقبة والكنترول على أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني بعد الواقعة.

وأضاف أنه قد تمت إحالة الواقعة للتحقيق، وهناك تعليمات مشددة فى هذا الشأن، حيث إنه من حق أى طالب دخول الحمام في أي وقت أثناء الامتحان ولا يجوز منعه نهائيًا.

كما تعمل الجامعة على تطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات طبقا لنصوص قانون تنظيم الجامعات بما يضمن الحقوق والحفاظ على كرامة الطالب أثناء إجراء الامتحانات.

جاء ذلك على خلفية قيام الطالبة "م.ع.ف" بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني واللاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة بتحرير محضر برقم 5513 لسنة 2019، إدارى قسم أول المنصورة والتقدم بشكوى ضد الدكتور ش. ب ، مدرس الصحافة والإعلام بالجامعة للدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود الجعيدي، وكيل الكلية، تتهمه فيها بالتعنت معها في السماح لها بدخول الحمام، بعد تكرار طلبها مرارا وإلحاحها أكثر من مرة بسبب معاناتها من مغص شديد منذ بداية الإمتحان استمر معها لساعات؛ حتى تبولت لا إراديا بول وبراز داخل اللجنة رغما عنها؛ الأمر الذي وضعها في موقف حرج وتسبب لها في أذى نفسي وجسدي بالغ.