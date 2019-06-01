رئيس "ايتيدا": المناطق التكنولوجية من أهم القطاعات باستراتيجية تنمية الصادرات

كتبت: هبة السيد

قالت هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن المناطق التكنولوجية من أهم المحاور التى تقوم عليها استراتيجية تنمية الصادرات والقطاع، مشيرة إلى أن شركة سليكون واحة تقوم على تنفيذ أهدافها وإدارتها وتطويرها.

وأضافت هالة الجوهرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها قامت بزيارة المناطق التكنولوجية بمحافظات بنى سويف وأسيوط كونها جزء هام فى جذب الاستثمار، فضلا عن أنها سيكون عليها دور كبير فى استراتيجية توطين التصنيع المحلى.

كانت هالة الجوهرى، قد صرحت فى وقت سابق بأن الهيئة تستهدف الوصول بحجم الصادرات التكنولوجية من مصر إلى 4.2 مليار دولار قبل أواخر العام الحالي، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار حالياً.

ويأتى إطلاق شركة "واحات السليكون" للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.