رئيس المصرية للاتصالات: نستهدف توصيل الفايبر للمنازل

كتبت هبة السيد

قال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن إحلال كابلات الألياف الضوئية بديلاً الكابلات النحاس ممتد على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الشركة تعمل على رفع كفاءة الخطوط حيث قامت بتوصيل الفايبر لوحدات Msan ونستهدف فى المرحلة القادمة توصيل الفايبر للمنازل.

وأضاف حامد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفايبر ممتد فى الجمهورية كلها ليس للاستعداد للجيل الخامس للمحمول فقط أو لدعم تقنية الجيل الرابع ولكن أيضا لدعم انترنت الأشياء وتوصيل المدن الذكية.

كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد انتهت من توصيل نحو 670 مبنى حكومى بمحافظة بورسعيد من ضمنهم 700 مكتب خدمة بكابلات الألياف الضوئية، بتكلفة تصل إلى 86 مليون جنيه، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وتمكين المواطنين منا لحصول على الخدمات الرقمية حيث ستكون محافظة بورسعيد أول محافظات التحول الرقمى كنموذج استرشادى أولى.

والمرحلة الثانية من التحول الرقمى، ستشمل نحو 5 محافظات جديدة سيتم توصيلهم بكابلات الألياف الضوئية والتى تعطى سرعات أفصل فى نقل البيانات من كابلات النحاس التقليدية.

وتعتزم الحكومة إطلاق نحو 25 خدمة حكومية إليكترونيا بداية من 30 يونيو المقبل تبدا بنحو 8 خدمات بمحافظة بورسعيد ثم يليها باقى الخدمات تدريجيا تمهيدا لتعميم الأمر بالمحافظات المختلفة.