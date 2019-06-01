سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع الدول الإسلامية

السبت، 01 يونيو 2019 10:03 ص
رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع الدول الإسلامية الرئيس الصيني شي جين بينج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده تحرص على العمل مع الدول الإسلامية لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، دفع التعاون العملي والحوار بين الحضارات، والعمل معا لخلق مستقبل أفضل للعلاقات الودية بين الصين والعالم الإسلامي والمساهمة في دفع بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

 

جاء ذلك في رسالة للرئيس الصيني بمناسبة انعقاد القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة (مكة المكرمة) بالسعودية.

 

وقال بينج - في رسالته - إن منظمة التعاون الإسلامي تمثل رمزا للتضامن بين الدول الإسلامية، معربا عن تقديره للمساهمات التي تقدمها المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية منذ تأسيسها قبل 50 عاما، مضيفا أن الصين والدول الإسلامية تتمتعان بعلاقات ودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وصداقة عميقة، فضلا عن دعم متبادل وتعاون مخلص.

 

وأضاف أن الصين تولي اهتماما بالغا بعلاقاتها الودية مع الدول الإسلامية، وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي جسرا مهما للتعاون بين الصين والعالم الإسلامي.

 


الرئيس الصينى

شى جين بينج

السعوية

التعاون الاسلامى

الاسلام

الحوار بين الحضارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين وأمريكا تتفقان على الدفع المشترك لنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية

السبت، 01 يونيو 2019 10:00 ص

الرياضة المصرية فى يوم.. الخطيب يتشاور مع مجلس الأهلي لبحث ملف استكمال الدوري.. تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية.. والكاراتيه يطير إلى الصين للمشاركة فى الدورى العالمى

السبت، 01 يونيو 2019 10:00 ص

وزير الدفاع الأمريكى بالإنابة يقول إن الصين تهدد استقرار آسيا

السبت، 01 يونيو 2019 07:46 ص

"عملها إزاى".. إنقاذ طفل صينى علقت رأسه بين "عمودين خرسانة".. صور

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 ص

الكاراتيه يطير إلى الصين للمشاركة فى الدورى العالمى

السبت، 01 يونيو 2019 04:30 ص

رئيس الوزراء الكندى والرئيس الأمريكى يناقشان العلاقات مع الصين

السبت، 01 يونيو 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة