رئيسة النواب الأمريكى تندد بتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك

كتب أحمد علوى

نددت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى بـ"تهور" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد تهديده بفرض رسوم جمركية لإجبار المكسيك على التحرك ضد تهريب المخدرات، وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الإخبارية قالت بيلوسى: "مرة جديدة أثار الرئيس فوضى على الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك "بدلا من أن يقدم حلولا للعمال والمستهلكين الأمريكيين".

وأطلقت الإدارة الأمريكية عملية المصادقة على الاتفاق الجديد للتجارة الحرة لأمريكا الشمالية الموقع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن ترامب أثار بلبلة عبر فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية، اعتبارا من 10 يونيو، بسبب قضية الهجرة غير الشرعية.

لكن ترامب قلل من احتمال المصادقة بسرعة على الاتفاق، بعدما أعلن، مساء الخميس "فرض رسوم جمركية، نسبتها 5%، على كل البضائع المقبلة من المكسيك، اعتبارا من 10 يونيو" طالما استمر تدفق المهاجرين السريين على الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.

وفى تغريدة أشار الرئيس الأمريكى إلى أن "الرسوم الجمركية سترتفع تدريجيا طالما أن مشكلة الهجرة لم تحل".