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دبلوماسى أمريكى يرحب بعقد اجتماع بين قادة أفغانستان وباكستان

السبت، 01 يونيو 2019 07:48 م
دبلوماسى أمريكى يرحب بعقد اجتماع بين قادة أفغانستان وباكستان زلماى خليل زاد المبعوث الأمريكى الخاص بعملية المصالحة الأفغانية
كابول /أ ش أ/

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رحّب الممثل الأمريكى الخاص للمصالحة فى أفغانستان السفير زلماى خليل زاد، اليوم السبت، بعقد اجتماع مستقبلى بين قادة كل من أفغانستان وباكستان.

وقال خليل زاد، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، إن تحسين العلاقات بين أفغانستان وباكستان أمر أساسى للوصول إلى فرص التواصل والتكامل والتنمية فى المنطقة وتنفيذها والاستفادة منها، معربا عن استعداد الولايات المتحدة لدعم عملية السلام الأفغانية.

يذكر أن السفير خليل زاد شارك حتى الآن فى 6 جولات من محادثات السلام مع قادة جماعة طالبان لإيجاد تسوية سياسية متفاوض عليها للنزاع الأفغاني.

كما أن ثمة جهود تُبذل لبدء محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لإنهاء الصراع الدائر فى البلاد، ولكن الحركة امتنعت عن بدء محادثات مباشرة مع الحكومة حتى الآن.

وفى غضون ذلك، شارك قادة حركة طالبان فى جولتين من الحوار الأفغانى الذى احتضنته العاصمة الروسية موسكو، ولكن دون تحقيق أى تقدم ملموس للحد من العنف، أو التوصل إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار فى البلاد.

 


دبلوماسى أمريكى

أفغانستان

باكستان

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