خنقها وربطها فى شجرة.. باكستانى يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز

كتب محمد تهامى زكى

قتل رجل باكستانى زوجته المصابة بالإيدز، بعد اكتشافه انتقال العدوى إليها مع مئات الأشخاص الآخرين، بسبب حقنهم بإبر موبوءة بالمرض.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن وكالات أنباء عالمية، فأشارت الشرطة الباكستانية إن الجريمة ارتكبت فى قرية قريبة من منطقة تفشى العدوى بضواحى مدينة "لاركانا" فى إقليم السند، وأن الضحية هى أم لأربعة أطفال، 32 عاما، تبين أنها مصابة بالإيدز فى الأيام الماضية، إلا أن زوجها اتهمها بإقامة علاقة جنسية مع شخص غيره.

وأوضحت الشرطة، أن الزوج قام بخنق زوجته باستخدام حبل ثم علقها على شجرة خارج بيته"، مؤكدة أنه تم إلقاء القبض على الزوج المتهم.

ويسود الرعب والغضب فى الكثير من قرى وضواحى "لاركانا" الموبوءة، حيث أكدت السلطات المحلية أن العدوى قد تكون بسبب "الإهمال الجسيم" أو "نية خبيثة" لطبيب استخدم إبرا تحمل فيروس الإيدز.