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حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

السبت، 01 يونيو 2019 08:47 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عززت، اليوم السبت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور،و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 

حملات مرورية بالطرق

مخالفات بمحاور القاهرة و الجيزة

انتشار حملات بالمحاور

اوناش مرورية بالطرق

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