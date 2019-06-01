حكومة النمسا الجديدة الأقل عددا فى تاريخ البلاد والنساء تسيطر على تشكيلها

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اقتربت المستشارة النمساوية الجديدة بريجيته بيرلاين اليوم السبت من حسم أغلب الحقائب الوزراية وتستكمل مشاوراتها غدا الأحد، استعدادا لأداء اليمين أمام الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين فى قصر هوفبروج الرئاسي بعد غد الاثنين .

وقالت مصادر سياسية فى فيينا اليوم السبت أن الحكومة المؤقتة برئاسة بيرلاين ستكون أقل الحكومات عددا وأن العنصر النسائي سيغلب على التشكيلة الحكومية.

وأضافت المصادر أن المستشارة لم تحسم حقيبتي المالية والشئون الاجتماعية حتى الآن فيما استقرت على أغلب أسماء الحكومة .

واشارت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من اختيار الاستاذة الجامعية إيريس روسكالا على رأس وزارة التعليم والخبيرة الاقتصادية إليزابيث أودولف ستروب لوزارة الاقتصاد.

ومن المعروف أن الحكومة الجديدة مؤقتة لحين عقد الانتخابات النيابية المبكرة فى سبتمبر المقبل وقد تم إقالة الحكومة السابقة على أثر فضيحة الفساد الكبرى "ابيزا".