حبس ربة منزل سنة بتهمة ترويج عملات مزورة فى الجيزة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة "و.م" بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامها بترويج عملة مقلدة بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة، ربة منزل، تهمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج مع علمها بأمر تقليدها، كما ووجهت النيابة تهمة الشروع فى ترويج العملة الورقية المضبوطة.

تعود الواقعة لتلقى قسم الجيزة بلاغاً يفيد بقيام المتهمة المذكورة بترويج عملات مقلدة بدائرة القسم، وبتقنين التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وبحوزتها عدد من العملات المقلدة بقصد الترويج، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.