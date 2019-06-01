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حالة الطقس اليوم السبت 1/6/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 01 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 1/6/2019 فى مصر والدول العربية طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السب، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


الطقس فى الأردن 

نهاراً

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاءها أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجة مئوية.
ويكون الطقس أكثر اعتدالاً في المناطق الجبلية مقارنة بالأيام السابقة، ويستمر حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق بالأخص في الأغوار والبحر الميت والعقبة. 
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع ساعات العصر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.
وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة مُقارنة بالليالي السابقة. 
ويكون الطقس لطيفا ًبوجهٍ عام ويميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة في المناطق الجبلية.
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة الى نشطة السرعة. 
 

الطقس فى فلسطين 

يبقى الجو غائماً جزئياً وصيفياً معتدلاً الى أبعد حد دون تغير في درجات الجرارة ويسود جو مائل للبرودة في ساعات الصباح والليل والمساء، والحرارة حول منتصف العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

 


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