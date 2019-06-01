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جامعة الزقازيق تنعى النقيب عمر ياسر شهيد الوطن

السبت، 01 يونيو 2019 06:31 م
جامعة الزقازيق تنعى النقيب عمر ياسر شهيد الوطن جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أصدرت جامعة الزقازيق منذ قليل بيانا تنعى فيه النقيب عمر ياسر عبد العظيم الذى استشهد خلال مأمورية لملاحقة عناصر إجرامية لاستعادة سيارة مواطن بعد سرقتها.

وجاء فى البيان: "جامعة الزقازيق تنعى ببالغ الحزن والأسى النقيب عمر ياسر شهيد الوطن والواجب معاون مباحث أبو حماد ونجل الدكتور ياسر عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية بنين الأسبق، الذى استشهد خلال مأمورية لملاحقة عناصر إجرامية لاستعادة سيارة مواطن بعد سرقتها.

قدم الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد، مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن، وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا، تقديرا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره."

شارك عشرات من الجهاز الإدارى والتنفيذى والأمنى فى محافظة الشرقية، فى الجنازة العسكرية التى نظمتها مديرية أمن الشرقية، لتشييع جثمان النقيب الشهيد عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز أبو حماد، والذى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم السبت، أثناء مطاردة أحد العناصر الإجرامية.

تقدم الجنازة العسكرية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، واللواء زكى صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية ونواب البرلمان وأهالى المدينة، وذلك بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح مسقط رأس الشهيد.


 

 


شهيد الواجب

جامعه الزقازيق

خارجبن عن القانون

سياره مسروقه

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