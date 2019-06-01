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توريد 175 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

السبت، 01 يونيو 2019 03:19 ص
توريد 175 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية توريد القمح للصوامع - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن انتظام حركة توريد محصول القمح، مشيرا إلى أنه تم استلام 175 ألفا و607 أطنان بالصوامع والشون على مستوى المحافظة حتى مساء أمس الجمعة.

 

وأكد محافظ الدقهلية، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة ودرجة جودتها عن طريق اللجان المختصة والمشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعى وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات .

 

وشدد "شاروبيم"، على استمرار متابعة انتظام أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح بشكل يومى، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة إجراءات توريد المزارعين للمحصول وتيسير وسرعة صرف مستحقاتهم المالية .

 

ومن جهته أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات والقطاعات المختصة إلى أماكن التوريد بالمحافظة والبالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .


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توريد القمح

الدقهلية

التموين

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