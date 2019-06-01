تنفيذ 5857 حكما قضائيا وضبط 9 جنايات خلال حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 257 محكوما عليهم، و9 جنايات خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 257 محكومًا عليهم باجمالي 5857 أحكام منفذة " 781 حكمًا جزئيًا و139حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 4815 جنيه غرامات، وتحرير113 مخالفة.

كما تم ضبط 15 قضية مرافق وهم، 6 بائعين متجولين، 7 إزالات فورية، 21 إشغال طريق، 2 إزالة فرش مؤقت.