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تنفيذ 5857 حكما قضائيا وضبط 9 جنايات خلال حملة أمنية بالقليوبية

السبت، 01 يونيو 2019 02:18 م
تنفيذ 5857 حكما قضائيا وضبط 9 جنايات خلال حملة أمنية بالقليوبية حمله امنيه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 257 محكوما عليهم، و9 جنايات خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية.
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 257 محكومًا عليهم باجمالي 5857 أحكام منفذة " 781 حكمًا جزئيًا و139حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 4815 جنيه غرامات، وتحرير113 مخالفة.
 
كما تم ضبط 15 قضية مرافق وهم، 6  بائعين متجولين، 7 إزالات فورية، 21 إشغال طريق، 2 إزالة فرش مؤقت.
 
 
 
 

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القليوبيه

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تنفيذ احكام

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