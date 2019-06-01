تموين الإسكندرية: توريد 104 آلاف طن قمح.. وانتهاء الموسم أول يوليو

الإسكندرية - جاكلين منير

قال محمود القلش، المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالإسكندرية، إن المديرية قد تسلمت نحو 104 آلاف طن قمح حتى الآن، وجارى تسلم باقى الكميات، مشيرا إلى أنه تقرر مد فترة تسليم محصول القمح حتى أول يوليو المقبل.

وأوضح "القلش"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محافظة الإسكندرية بها 4 صوامع كبرى لتخزين الغلال والقمح وهى صومعة برج العرب بسعة 90000 طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60000 طن، صومعة العامرية بسعة 60000 طن، صومعة الصبحية بسعة 60000 طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 سعة كل بنكر 45000 طن بإجمالى 90000 طن وهناجر الأرض الزراعية بسعة 3000 طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ فى أجولة.

وأشار "القلش"، إلى أنه تم تشكيل لجان الاستلام مكونة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة الصادرات والواردات ومندوب من الشركة المسوق ومندوب من جمعية القبانية، مؤكدا تذليل كافة العقبات لحين الانتهاء من توريد كميات محصول القمح بالكامل