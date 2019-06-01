تكريم حفظة القرأن الكريم من ابناء " الشوحط " بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

كرم أهالى قرية الشوحط التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء ، ابنائهم من حفظة القرأن الكريم بمختلف الأعمار، والتى نظمها مركز شباب الشوحط.

وقال السيد العكش، مدير المركز، إنه شارك فى المسابقة 22 من الشباب والأطفال من ابناء القرية، وتم اختبارهم بواسطة لجنة مختصة، وفاز 10 من بينهم تم تكريمهم فى احتفال حضره قيادات الشباب والرياضة بإدارة رمانة الرياضية، ورموز واهالى قرية الشوحط للأحتفال مع ابنائهم المكرمين ابناء القرية.

اضاف انه تم ايضا الأحتفال بليلة القدر، بمحاضرة دينية توعوية، وشهد المركز ختام الأنشطة الرمضانية وتوزيع الجوائز علي الفائزين فى الدورة الرياضية .

وتشهد شمال سيناء ، فعاليات منوعة لتكريم حفظة القرأن الكريم ، ومقررا ان ينظم ابناء مدينة العريش مساء اليوم السبت احتفال فى ديوان " الشرفاء "، لتكريم عددا من حفظة القرأن الكريم التى اطلقها ابناء عائلة الشريف للتشجيع على حفظ كتاب الله .