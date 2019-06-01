تعليم دمياط: 11 ألف و772 طالب أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا

أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عقب انتهاء امتحانات اليوم المؤجلة من يوم 23 مايو 2019، أن منظومة الامتحانات الإلكترونية حققت نجاحا كبيرًا بـ57 مدرسة بدمياط، واستقبلت المنصة 11 ألف و772 طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم.
وأوضح "سويلم"، أن عدد المدارس التي استقبلتها منصة الامتحانات اليوم يعد أكبر عدد منذ بداية الاختبارات، حيث تم الاختبار بعدد 57 مدرسة من أصل 61 على مستوى المحافظة وهو إنجاز ونجاح كبير للمنظومة بدمياط.
وفي نفس السياق، تابع "سويلم" من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والغرف الفرعية في الإدارات التعليمية العشرة بمحافظة دمياط، آخر أعمال امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت.
وأكد وكيل الوزارة، أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مضيفا أنه أدى 11 ألف و264 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية، عام نظام الـ3سنوات والـ5سنوات، والمهني نظام الـ3 سنوات بمحافظة دمياط، امتحاناتهم في 45 لجنة.
ووجه "وكيل التعليم" الشكر لجميع الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات والمسئولين عن الاختبار الإلكتروني والعاملين بغرف العمليات، على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد ولكل من كان له دور في إنجاح تلك التجربة.
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