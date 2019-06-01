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تعليم الفيوم: 95 % من الطلاب أدى امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي إلكتروني

السبت، 01 يونيو 2019 02:39 م
تعليم الفيوم: 95 % من الطلاب أدى امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي إلكتروني امتحانات الصف الاول الثانوى- ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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صرح محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، أنه تابع امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي العام بالفيوم، وذلك فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين، واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية الفترة الصباحية 11050 طالب وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية تم رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة الإنجليزية إلكتروني وبلغ عددهم 10445 طالب وطالبة بنسبة 95 %، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقي 598 ، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان اليوم فى الفترة الصباحية 7 طلاب.

وفي الفترة المسائية بلغت نسبة 100 % من المدارس أدى امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي إلكتروني، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين اللغة الإنجليزية 903 طالب وطالبة ، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكتروني 902 طالب وطالبة ، وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان.

 


الفيوم

النظام التعليمي الجديد

الصف الأول الثانوي

الامتحانات الإليكترونية

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