سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الشرقية: فتح التقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

السبت، 01 يونيو 2019 01:50 م
تعليم الشرقية: فتح التقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا مدرسه -ارشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM )، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد  الموافق 16/6 /2019 ، وحتى يوم الأربعاء  الموافق 26/6 /2019 م.

وأضاف لـ" اليوم السابع " أن مدارس المتفوقين تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكسابه مهارات التعلم التعاوني وغيرها من مهارات القرن الحادي والعشرين.

 

وإعداد قاعدة علمية متميزة،ومؤهلة للتعليم الجامعي،والبحث العلمي وتحقق الأهداف العامة لهذه المدارس بما تتضمنه من تنمية الانتماء للوطن، وايضًا نظام دراسة مناهج متخصصة، تعتمد في تنفيذها على أساليب البحث، والتقصي، والعمل في مجموعات سواء في مناهج العلوم الإنسانية، أو في منهج العلوم الطبيعية.

 

و أوضح أن الشروط الواجب توافرها في الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي خلال العام   2018 م / 2019 م  و المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM )هى ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (274,5) درجة بنسبة تعادل (98 %) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد : اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم، و ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (266) درجة بنسبة تعادل (95 %) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد: ( اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم).

من جانب آخر أعلن حجازي، أنه تقرر عقد اختبار التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) يومي: الأربعاء والخميس  24، 25 من شهر يوليو  2019 م لافتا أن  وزارة التربية والتعليم الفنى بكافة قطاعاتها وأجهزتها حريصة على الاهتمام برعاية أبنائها من الفائقين والمتميزين  من خلال الارتقاء بهم وتنمية ما لديهم من مواهب واستعدادات وقدرات من أجل الإسهام بشكل فعال فى إعداد جيل قادر على الابتكار والتطوير والبحث العلمي يشارك فى تطوير المجتمع ويدعم ركائز التنمية . وناقش حجازى الخطة الزمنية للقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأشار ان المديرية ستقوم باستلام ومراجعة وتجميع استمارات الطلاب على أن تعقد الاختبارات بالإدارات التعليمية، كما يقوم المركز القومى للامتحانات بإعداد مجموعة من الاختبارات التى تقيس القدرات الإبداعية والسمات الشخصية والعلوم والرياضيات، على أن تقوم الإدارة العامة لنظم المعلومات بإعلان نتائج الطلاب المقبولين ومدارسهم، وإرسال قوائم الطلاب المقبولين إلى وحدة STEM، وترسل وحدة STEM قوائم الطلاب المقبولين إلى المدارس.

 


الشرقيه

محافظة الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تعليم

مدارس المتفوقين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع قيمة التذكرة دون سمسرة.. ويؤكدون اختفاء السوق السوداء

إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع قيمة التذكرة دون سمسرة.. ويؤكدون اختفاء السوق السوداء

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة