تعليم الشرقية: فتح التقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

أكد رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM )، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16/6 /2019 ، وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/6 /2019 م.

وأضاف لـ" اليوم السابع " أن مدارس المتفوقين تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكسابه مهارات التعلم التعاوني وغيرها من مهارات القرن الحادي والعشرين.

وإعداد قاعدة علمية متميزة،ومؤهلة للتعليم الجامعي،والبحث العلمي وتحقق الأهداف العامة لهذه المدارس بما تتضمنه من تنمية الانتماء للوطن، وايضًا نظام دراسة مناهج متخصصة، تعتمد في تنفيذها على أساليب البحث، والتقصي، والعمل في مجموعات سواء في مناهج العلوم الإنسانية، أو في منهج العلوم الطبيعية.

و أوضح أن الشروط الواجب توافرها في الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي خلال العام 2018 م / 2019 م و المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM )هى ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (274,5) درجة بنسبة تعادل (98 %) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد : اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم، و ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (266) درجة بنسبة تعادل (95 %) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد: ( اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم).

من جانب آخر أعلن حجازي، أنه تقرر عقد اختبار التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) يومي: الأربعاء والخميس 24، 25 من شهر يوليو 2019 م لافتا أن وزارة التربية والتعليم الفنى بكافة قطاعاتها وأجهزتها حريصة على الاهتمام برعاية أبنائها من الفائقين والمتميزين من خلال الارتقاء بهم وتنمية ما لديهم من مواهب واستعدادات وقدرات من أجل الإسهام بشكل فعال فى إعداد جيل قادر على الابتكار والتطوير والبحث العلمي يشارك فى تطوير المجتمع ويدعم ركائز التنمية . وناقش حجازى الخطة الزمنية للقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأشار ان المديرية ستقوم باستلام ومراجعة وتجميع استمارات الطلاب على أن تعقد الاختبارات بالإدارات التعليمية، كما يقوم المركز القومى للامتحانات بإعداد مجموعة من الاختبارات التى تقيس القدرات الإبداعية والسمات الشخصية والعلوم والرياضيات، على أن تقوم الإدارة العامة لنظم المعلومات بإعلان نتائج الطلاب المقبولين ومدارسهم، وإرسال قوائم الطلاب المقبولين إلى وحدة STEM، وترسل وحدة STEM قوائم الطلاب المقبولين إلى المدارس.