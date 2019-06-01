"تعليم أسوان": نقل 301 معلم مغترب من المحافظة داخليًا

أسوان - عبد الله صلاح

أكد السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه تم الموافقة على مذكرة مدير مديرية التعليم بأسوان والتى تتضمن نقل عدد 301 معلم مغترب من محافظة أسوان داخلياً، والذين تقدموا بطلبات نقل إلى المديرية التعليمية.

وأضاف وكيل التعليم بأسوان، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم إعادة توزيع المعلمين وفق ضوابط استغلال الزيادة مع حصر العجز بكامل مدارس المحافظة استعداداً لتداركه قبل بداية العام الدراسى المقبل.

ومن جانبه، تقدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بخالص التهانى للمعلمين المغتربين داخلياً داخل نطاق المحافظة عقب الموافقة على نقلهم إلى المديرية التعليمية لتخفيف المعاناة عنهم وتحقيق أعلى معدلات الرضا الوظيفى، والذى ينعكس بالإيجاب على خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى والتى يدعمها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المحافظ، أن الاستجابة لهذا المطلب للمعلمين المغتربين يؤكد وعى واهتمام أجهزة الدولة بتحقيق الاستقرار الوظيفى والمعيشى للعاملين بالجهاز الإدارى بما يساهم بشكل مباشر فى الوصول إلى أعلى معدلات تقديم الخدمة التعليمية بالجودة المطلوبة ويعود بالنفع على أبنائنا الطلاب.