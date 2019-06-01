تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

كتب محمود راغب

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية"، وتكون غرة شهر شوال 1440 هجريا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

وينشر "اليوم السابع" وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية كما يلى :

القاهرة 5:19

الجيزة 5:19

الإسكندرية 5:21

بورسعيد 5:12

السويس 5:14

العريش 5:06

الطور 5:13

سانت كاترين 5:11

طابا 5:06

شرم الشيخ 5:12

دمنهور 5:20

طنطا 5:18

المنصورة 5:16

الزقازيق 5:17

بنها 5:18

شبين الكوم 5:19

كفر الشيخ 5:18

الفيوم 5:22

بنى سويف 5:21

المنيا 5:25

أسيوط 5:25

سوهاج 5:25

قنا 5:22

أسوان 5:25

أبو سمبل 5:34

مرسى مطروح 5:32

الغردقة 5:15

الخارجة 5:33

الإسماعيلية 5:13

دمياط 5:13

السلوم 5:40

نويبع 5:08

حلايب 5:14

شلاتين 5:16