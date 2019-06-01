تعرف على مشروع الجراج المتعدد الطوابق التابع لهيئة ميناء الإسكندرية

يقام الجراج المتعدد الطوابق على مساحة 15 ألف متر مربع والذي يعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2800 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء.

ويتكون من منشأ خرساني بموديل متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء واستيعاب حركة السيارات، طبقاً لكود الجراجات المصري ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنوياً ووجه الوزير بتكثيف الأعمال للإنتهاء لإتاحة دورين من الجراج لهيئة ميناء الاسكندرية بحلول شهر يونيو 2019 لتخزين السيارات على أن يتم الانتهاء منه في سبتمبر 2019 .