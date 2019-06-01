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تعرف على مشروع الجراج المتعدد الطوابق التابع لهيئة ميناء الإسكندرية

السبت، 01 يونيو 2019 04:00 ص
تعرف على مشروع الجراج المتعدد الطوابق التابع لهيئة ميناء الإسكندرية جراج متعدد الطوابق - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تقيم هيئة ميناء الإسكندرية عددا من المشروعات العامة والتى تعمل عليها خلال الفترة الحالية، ومنها مشروع الجراج المتعدد الطوابق داخل هيئة الميناء والذى سيحل أزمة تكدس السيارات واستغلال المساحات على الأرصفة.

يقام الجراج المتعدد الطوابق على مساحة 15 ألف متر مربع والذي يعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2800 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء.
 
ويتكون من منشأ خرساني بموديل متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء واستيعاب حركة السيارات، طبقاً لكود الجراجات المصري ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنوياً  ووجه الوزير بتكثيف الأعمال للإنتهاء لإتاحة دورين من الجراج لهيئة ميناء الاسكندرية  بحلول شهر يونيو 2019  لتخزين السيارات على أن يتم الانتهاء منه في سبتمبر 2019 .
 
 
 

 


الاسكندريه

ميناء الاسكندريه

مشروعات قوميه جديده

الجراج المتعدد الطوابق

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