تعرف على القائمة المبدئية لمرشحى عمادة طب الأسنان بجامعة طنطا

الغربيه - محمد طارق

أعلن الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية طب الأسنان للعاملين من أساتذة الكلية، والتى ضمت 4 مرشحين.

وأشار رئيس الجامعة، فى بيان، إلى أن القائمة تضم كلاً من "الدكتور حاتم السيد أمين محمد أحمد استاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال، والدكتورة عبير مصطفى عبدالغنى دراج، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة فاتن أحمد صديق أبو طالب الأستاذ بقسم الاستعاضة الصناعية، والدكتور محمد مأمون الشيخ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف "سبع"، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة غداً فى تلقى الطعون والبت فيها، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الاثنين المقبل، فى حين يتم إجراء المقابلات وتسليم التقارير النهائية في التاسعة صباح يوم الخميس 13 يونيو 2019.