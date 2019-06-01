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تعرف على الدعاء المأثور ليلة السابع والعشرين من رمضان

السبت، 01 يونيو 2019 03:47 ص
تعرف على الدعاء المأثور ليلة السابع والعشرين من رمضان شخص يدعو - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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من الدعاء المأثور الترجى للإجابة ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، قول: "اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا"، "ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ، وتوفنا وأنت راض عنا ، وارزقنا حسن الخاتمة فى الأمر كله دنيانا وآخرتنا.

 

ويدعو المسلم، قائلا: اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، واجعلها أمنا أمانا وسائر بلاد العالمين، ووسع اللهم على أهلها، واغنهم بفضلك عمن سواك، وألف بين قلوب أبنائها، وهيئ لهم من أمرهم رشدا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.


ليلة القدر

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ليلة السابع والعشرين من رمضان

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