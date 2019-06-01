تعرف على استعدادات مديرية الصحة بأسيوط لعيد الفطر فى 10 نقاط

أسيوط - هيثم البدرى

رفعت مديرية الصحة بأسيوط درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة، والمركزية بنطاق محافظة أسيوط، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، ويعرض "اليوم السابع" هذه الاستعدادات فى 10 نقاط.

1- إلغاء إجازات الأطباء والتمريض خلال أيام العيد لتقديم أفضل خدمة صحية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

2- تشكيل غرفة طوارئ بمديرية الصحة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات من المواطنين.

3- رفع درجة الاستعداد بمركز الإسعاف الرئيسى وجميع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة خلال عطلة العيد .

4- توجيه سيارات الإسعاف الطائر للوقوف فى نطاق الساحات، والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة فى المناطق المحيطة.

5- التأكد من توفير الأمصال وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة.

6- توفير القوى البشرية اللازمة للقيام بالأعمال الصحية خلال عطلة العيد.

7- القيام بحملات تفتيشية على محال الأغذية والاسواق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

8- المرور على إدارات وأقسام صحة البيئة ومياه الشرب بنطاق المحافظة.

9- المرور على منافذ الأغذية وخاصة التى يكثر البيع بها أثناء العيد مثل اللحوم والأسماك المملحة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

10- التتسيق التام بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء.