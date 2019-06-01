تعرف على استعدادات مديرية الصحة بأسيوط لعيد الفطر فى 10 نقاط

رفعت مديرية الصحة بأسيوط درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة، والمركزية بنطاق محافظة أسيوط، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، ويعرض "اليوم السابع" هذه الاستعدادات فى 10 نقاط.
1- إلغاء إجازات الأطباء والتمريض خلال أيام العيد لتقديم أفضل خدمة صحية خلال أيام عيد الفطر المبارك.
2- تشكيل غرفة طوارئ بمديرية الصحة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات من المواطنين.
3- رفع درجة الاستعداد بمركز الإسعاف الرئيسى وجميع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة خلال عطلة العيد .
4- توجيه سيارات الإسعاف الطائر للوقوف فى نطاق الساحات، والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة فى المناطق المحيطة.
5- التأكد من توفير الأمصال وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة.
6- توفير القوى البشرية اللازمة للقيام بالأعمال الصحية خلال عطلة العيد.
7- القيام بحملات تفتيشية على محال الأغذية والاسواق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.
8- المرور على إدارات وأقسام صحة البيئة ومياه الشرب بنطاق المحافظة.
9- المرور على منافذ الأغذية وخاصة التى يكثر البيع بها أثناء العيد مثل اللحوم والأسماك المملحة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.
10- التتسيق التام بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء.
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