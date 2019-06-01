تطوير شبكة المعلومات الرقمية بجامعة بنها

القليوبيه - نيفين طه

وافق مجلس جامعة بنها، فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على خطة تطوير شبكة المعلومات الرقمية للجامعة.

وقال الدكتور طارق الششتاوى المدير التنفيذى للمعلومات إن خطة تطوير الشبكة الرقمية يأتى فى إطار تبنى جامعة بنها لإستراتيجية التحول الرقمى فى كل النواحى التعليمية والبحثية والإدارية وما يتطلب وجود بنية تحتية قوية لنقل البيانات والإنترنت.

وأشار الششتاوى إلى أن مجلس الجامعة وافق على البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لخطة التطوير، والتى تتضمن ربط كل كليات ومقرات الجامعة "بشبكة فايبر- أوبتك بنظام VPN " ورفع سعة حزمة الأنترنت لكل الكليات، وذلك وفقا للدراسة التى أعدها مركز شبكة معلومات الجامعة.